Der UNO-Sicherheitsrat in New York befasst sich heute mit dem Schutz der Zivilbevölkerung in Konflikten.

Deutschland wird durch Außenminister Maas vertreten. Die Sitzung bildet den Auftakt eines mehrtägigen Nordamerika-Besuchs, der Maas auch nach Toronto und in die kanadische Arktis führen wird. Deutschland ist seit Januar für zwei Jahre Mitglied im Sicherheitsrat. Den Vorsitz hat derzeit Polen.