UNO-Generalsekretär Guterres spricht im Sicherheitsrat. (IMAGO/Pacific Press Agency)

In dem von Norwegen und Mexiko verfassten Text wurden die Begriffe Krieg, Invasion, Konflikt und auch die offizielle russische Sprachregelung "spezielle Militäroperation" vermieden. Weiter heißt es, man sei "zutiefst besorgt" über die Lage in der Ukraine. Es ist die erste gemeinsame Stellungnahme des mächtigsten UNO-Gremiums seit dem russischen Überfall am 24. Februar. Bislang hatte Moskau jegliche Einigung stets mit seinem Veto verhindert.

Guterres begrüßte den Beschluss mit den Worten, er werde keine Mühen scheuen, um Leben zu retten, Leid zu verringern und den Weg zu einem Frieden zu finden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 07.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.