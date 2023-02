Wer hinter den Explosionen steckt, ist nach wie vor ungeklärt. (picture alliance / abaca / ABACA)

In einem Resolutionsentwurf Russlands wird eine internationale Untersuchung unter Leitung von UNO-Generalsekretär Guterres gefordert. Der Kreml beschuldigt die USA, den Anschlag im September 2022 ausgeführt zu haben. Beweise für eine Beteiligung Washingtons gibt es nicht. Die Bundesrepublik hatte gemeinsam mit Schweden und Dänemark einen Brief an den Sicherheitsrat geschrieben, in dem betont wird, dass die gemeinsamen Ermittlungen der drei Länder weiterliefen und nicht abzusehen sei, wann diese abgeschlossen würden.

