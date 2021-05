Die USA haben eine gemeinsame Stellungnahme des UNO-Sicherheitsrates zur eskalierenden Gewalt im Nahen Osten blockiert. Diplomatenangaben zufolge erklärten die Vereinigten Staaten, sie sähen eine solche Stellungnahme als nicht hilfreich für eine Deeskalation zwischen Israelis und Palästinensern an.

Ein Entwurf Norwegens sieht laut der Deutschen Presse-Agentur vor, tiefe Besorgnis über die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern zu äußern. Außerdem werde darin die sofortige Einstellung aller Kämpfe unter anderem in Gaza und Ost-Jerusalem gefordert.



Der Nahost-Konflikt hat sich in den vergangenen Tagen wieder zugespitzt. Militante Palästinenser feuerten nach Angaben der israelischen Armee bisher mehr als 1.000 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel ab. Die israelische Luftwaffe griff ihrerseits hunderte Ziele in dem Palästinensergebiet an. Auf beiden Seiten gab es Todesopfer. Ein israelischer Soldat wurde durch eine Rakete aus dem Gazastreifen getötet. Wie die Armee mitteilte, handelt es sich um einen 21-Jährigen. Die Zahl der Todesopfer auf israelischer Seite stieg damit auf sechs.



Verteidigungsminister Gantz kündigte weitere Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen an. Bei den bisherigen Militäroperationen wurden mehrere hochrangige Vertreter der Terrororganisation Hamas getötet. Auf palästinensischer Seite ist bisher von 43 Toten die Rede, darunter mehrere Kinder.



Auslöser der Eskalation war die drohende Zwangsräumung palästinensischer Wohnungen in Ost-Jerusalem. Auf internationaler Ebene laufen diplomatische Initiativen, um eine Feuerpause zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.