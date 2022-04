Vereinte Nationen

UNO-Sicherheitsrat verlängert Libyen-Mission (Archivbild aus Bengasi). (picture alliance / AP Photo | Mohammed El-Sheikhy)

Das Gremium sprach sich einstimmig dafür aus, diese bis Ende Juli fortzusetzen. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, gab es Meinungsverschiedenheiten mit Blick auf die künftige Struktur der Mission und die Position des Sonderberaters . Die UNO-Mission soll Stabilität in das Land bringen, das seit dem Sturz des langjährigen Machthabers al-Gaddafi 2011 von gewaltsamen Konflikten und Machtkämpfen geprägt ist.

Zuvor hatte der Bundestag dafür gestimmt, dass sich die Bundeswehr für ein weiteres Jahr an dem EU-Einsatz vor der libyschen Küste beteiligen kann. Das neuerliche Mandat wurde bis Ende April kommenden Jahres erteilt. Die Mission Irini im Mittelmeer war 2020 mit dem Ziel gestartet worden, Waffenlieferungen nach Libyen zu unterbinden. Die vielfach kritisierte Beteiligung an der Ausbildung der libyschen Küstenwache wurde in dem neuen Mandat gestrichen.

