In der Stellungnahme aus New York heißt es, der Terrorismus in all seinen Formen stelle eine der schwerwiegendsten Bedrohungen für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit dar. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Die Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag inzwischen für sich.

Am Mittwoch hatte es am vierten Todestag des iranischen Generals Soleimani an dessen Grabstätte zwei Explosionen gegeben. Mehr als 80 Menschen wurden getötet. Mindestens eine der beiden Detonationen wurde nach staatlichen Angaben durch einen Selbstmordattentäter verursacht. Dies habe unter anderem die Auswertung von Videoüberwachung ergeben, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Irna. Die Hintergründe der zweiten Detonation seien noch nicht abschließend geklärt, hieß es weiter. Vermutet wurde auch hier ein Selbstmordanschlag.

