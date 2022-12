New York

UNO-Sicherheitsrat verurteilt Einschränkung von Frauenrechten in Afghanistan

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Frauenpolitik der Taliban-Machthaber in Afghanistan als Verachtung von Menschen- und Freiheitsrechten kritisiert. Das Gremium forderte in einer gemeinsamen Erklärung die Führung in Afghanistan auf, Frauen und Mädchen eine vollständige und gleichberechtigte Teilhabe zu gewährleisten.

28.12.2022