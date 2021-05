Der UNO-Sicherheitsrat hat den erneuten Umsturz durch die Armee im westafrikanischen Mali verurteilt.

In einer in New York verabschiedeten einstimmigen Erklärung wird die sofortige Freilassung des Übergangspräsidenten Ndaw und des Regierungschefs Ouane verlangt. Zudem werden alle malischen Soldaten aufgerufen, unverzüglich in ihre Kasernen zurückzukehren.



In Mali hatte es erst vor neun Monaten einen Militärputsch gegeben. Am Montag ereignete sich dann ein erneuter Umsturz: Ndaw und Ouane wurden von Soldaten festgenommen, in einem Militärlager inhaftiert und für abgesetzt erklärt. Die beiden hatten zuvor die Übergangsregierung umbilden und dabei den Anführer der Puschisten, Oberst Goïta, nicht berücksichtigen wollen.



Die politische Situation in Mali ist seit 2012 von starker Instabilität geprägt - auch aufgrund des Terrors islamistischer Gruppen im Norden des Landes. Neben der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich ist auch Deutschland mit der Bundeswehr im Rahmen von Missionen der EU und der UNO in Mali im Einsatz, um zur Stabilisierung beizutragen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.