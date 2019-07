Nach dem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager in Libyen hat sich der UNO-Sicherheitsrat nicht auf eine Verurteilung der Attacke einigen können.

Bei einer Dringlichkeitssitzung in New York verweigerten die USA nach Angaben aus Diplomatenkreisen ihre Zustimmung zu einer gemeinsamen Erklärung. Über die Gründe wurde nichts mitgeteilt.



Die Erklärung war von Großbritannien eingebracht worden. Ein Schuldiger für den Angriff wird in dem Text nicht genannt. Die international anerkannte Regierung in Tripolis macht die Truppen des abtrünnigen Generals Haftar verantwortlich. Diese weisen jegliche Verantwortung für die Attacke zurück.



UNO-Generalsekretär Guterres und Menschenrechtskommissarin Bachelet forderten eine unabhängige Untersuchung, da ein Kriegsverbrechen vorliegen könne. Nach den Angaben von Guterres hat sich die Zahl der Todesopfer inzwischen auf 53 erhöht. Der Luftangriff hatte sich in der Nacht auf Mittwoch ereignet.