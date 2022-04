Die UNO hat die Tötung von 50 Zivilsiten im Kiewer Vorort Butscha dokumentiert. (AFP / Sergei SUPINSKY)

Die russischen Streitkräfte hätten wahllos bewohnte Gebiete beschossen und bombardiert und dabei Zivilisten getötet sowie Krankenhäuser, Schulen und andere zivile Infrastrukturen zerstört, berichtete die Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, in Genf. Neben wahllosen Angriffen und der Verweigerung medizinischer Hilfe gebe es hunderte Berichte über willkürliche Tötungen und über sexuelle Gewalt. Solche Taten kämen Kriegsverbrechen gleich. Auch ukrainische Streitkräfte hätten im Osten des Landes offenbar wahllos Waffen eingesetzt, zivile Opfer in Kauf genommen sowie zivile Infrastruktur zerstört, hieß es. Bachelet rief beide Kriegsparteien dazu auf, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Nach Angaben der Kiewer Polizei sind seit dem Abzug russischer Truppen bisher mehr als 1.000 Leichen von Zivilisten gefunden worden. - In der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer halten sich nach Kiewer Angaben im von russischer Seite belagerten Stahlwerk neben rund 2.000 Soldaten noch etwa 1.000 Zivilsten auf. Wie die stellvertretende Regierungschefin Wereschtschuk im Messengerdienst Telegram mitteilte, werden diese Menschen am Verlassen des Firmengeländes gehindert.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.