Nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe sind so viele Menschen auf der Flucht wie noch nie.

Die Organisation mit Sitz in Bonn spricht von einem extremen Jahr 2018. Mehr als 68,5 Millionen Menschen hätten ihre Heimat verlassen. So habe sich etwa Kutupalong in Bangladesch zum größten Flüchtlingslager der Welt entwickelt. Mehr als 900.000 Angehörige der muslimischen Rohingya-Minderheit seien aus Myanmar dorthin geflohen. Als weiteres Beispiel nennt die Organisation Venezuela, das die größte Fluchtbewegung in der modernen Geschichte Lateinamerikas erlebe. Viele Menschen haben das Land wegen der katastrophalen Versorgungslage und Repressionen der Regierung verlassen. Auch aus dem Südsudan seien mehr als 2,2 Millionen Menschen auf der Flucht.



Politische Lösungen für die vielen Krisen sind nach Einschätzung der UNO-Flüchtlingshilfe kaum in Sicht.