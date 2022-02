China, Russland und Serbien wird vorgeworfen, die Militärjunta in Myanmar weiterhin mit Waffen zu beliefern. (AP)

In dem Zusammenhang sprach er von Beweisen für Gräueltaten durch das Militär an der Zivilbevölkerung. Bei den Waffenlieferungen handele es sich unter anderem um Kampfjets und Panzerfahrzeuge, erklärte Andrews. Er forderte eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats, um per Resolution die Waffenlieferungen zu verbieten. China und Russland haben als ständige Mitglieder des Sicherheitsrats allerdings ein Vetorecht.

Die Militärmachthaber in Myanmar gehen seit ihrem Staatsstreich und der Absetzung der De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi Anfang Februar vergangenen Jahres hart gegen jeden Protest vor. Die Vereinten Nationen untersuchen mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit, nachdem es unter anderem Berichte über Massaker an Dorfbewohnern gegeben hatte.

