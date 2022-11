Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Eskinder Debebe / UN Photo)

Die Türkei und die kurdisch geführten Truppen im Norden müssten sich zurückhalten und die relative Ruhe wiederherstellen, die in den vergangenen drei Jahren geherrscht habe, forderte er im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Pedersen verwies zudem auf eine Zunahme von Waffenstillstandsverletzungen in der letzten von Rebellen gehaltenen Region im Nordwesten Idlibs, auf mutmaßlich von Israel verübte Luftangriffe in Damaskus, Homs, Hama und Latakia sowie auf Luftangriffe an der syrisch-irakischen Grenze.

Der türkische Präsident Erdogan hatte nach einer Bombenexplosion Anfang November in Istanbul mit sechs Todesopfern Luftangriffe gegen kurdische Gruppen in Nordsyrien und im Irak angeordnet. Zudem droht er mit eine Bodenoffensive. Darüber hinaus gibt es immer wieder Einsätze anderer Konfliktbeteiligter.

