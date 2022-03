Die meisten der ukrainischen Flüchtlinge suchen den Ausweg nach Polen und werden dort ohne bürokratische Hürden aufgenommen. (picture alliance / Pixsell Armin Durgut)

Dies sei die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, hieß es. Polen habe mit fast 1,8 Millionen Menschen die meisten Flüchtlinge aufgenommen. In Deutschland wurden nach Angaben des Innenministeriums bislang rund 150.000 Geflohene registriert, darunter viele Kinder. Die tatsächliche Zahl könnte wesentlich höher sein, weil an der Grenze zu Polen kaum Kontrollen stattfinden.

Bundesinnenministerin Faeser sagte im Deutschlandfunk , Bund und Länder organisierten derzeit die gerechte Verteilung der Geflüchteten. Momentan sei ein starker Zuzug in die deutschen Metropolstädte zu beobachten, die an ihre Belastungsgrenzen kämen. Zugleich räumte die SPD-Politikerin ein, dass es schwierig sei, sich einen genauen Überblick über die Fluchtbewegung zu verschaffen, da die Menschen visafrei einreisen dürften.

