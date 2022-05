Stahlwerk Asowstal

UNO startet neuen Rettungsversuch

Die Vereinten Nationen starten erneut einen Versuch, um Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol in Sicherheit zu bringen. Das kündigte UNO-Generalsekretär Guterres in einer Sitzung des Sicherheitsrats in New York an.

06.05.2022