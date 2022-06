Fehlende Gelder

Eine Frau sammelt Getreidekörner im Südsudan (picture alliance / AP / Sam Mednick)

Etwa ein Drittel der hungernden Menschen, die die UNO unterstützen wollte, müssten in diesem Jahr ohne Notrationen auskommen, erklärte die Organisation in Genf. Damit drohten 1,7 Millionen Menschen in dem ostafrikanischen Land zu verhungern.

Der Südsudan leidet seit Jahren unter den Folgen eines Bürgerkriegs und langanhaltender Dürre. Durch den gestiegenen Weizenpreis haben auch die Ernährungsprogramme höhere Ausgaben. Ein Problem ist aber auch, dass die Vereinten Nationen und ihre Hilfsorganisationen seit Jahren oft nicht die Gelder überwiesen bekommen, die Staaten auf Geberkonferenzen zunächst in Aussicht stellen.

