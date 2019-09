Die Strommenge aus erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne und Wasser hat sich einem UNO-Bericht zufolge in nur einem Jahrzehnt vervierfacht.

Sie stieg von 414 Gigawatt im Jahr 2009 auf 1650 Gigawatt in diesem Jahr, teilte die UNO mit. Dennoch sei auch die Stromerzeugung aus herkömmlichen Quellen wie Kohle und Erdgas weiter gestiegen und zwar um zehn Prozent. Die erneuerbaren Energien haben der UNO zufolge derzeit einen Anteil von knapp 13 Prozent am weltweit produzierten Strom.



In Deutschland wollen Politik und Branchenverbände den Ausbau der Windenergie stärken. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte in Berlin, der Bau von Windkraftanlagen sei in diesem Jahr stark eingebrochen. Dabei gilt die Windenergie als zentraler Baustein der Energiewende.