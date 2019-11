Etwa sieben Millionen Mädchen und Jungen werden nach einer Studie der Vereinten Nationen weltweit ihrer Freiheit beraubt.

Sie müssen in Gefängnissen, in Polizeigewahrsam, in Migrantenlagern, unter Zwang in Behindertenheimen oder in Fürsorgeinstitutionen leben. Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein, hieß es in Genf bei der Vorstellung der Untersuchung. Die Autoren betonten, Kinder einzusperren, verstoße gegen die UNO-Kinderrechtskonvention. Die Anzahl psychischer Krankheiten bei Kindern könne sich in Gewahrsam verzehnfachen. Zudem sterben die Betroffenen demnach im Schnitt deutlich früher als Gleichaltrige, die in Freiheit gelebt haben.