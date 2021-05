Lange Arbeitszeiten kosten einer internationalen Studie zufolge jährlich hunderttausende Menschenleben.

Die Weltgesundheitsorganisation und die Internationale Arbeitsorganisation gehen davon aus, dass im Jahr 2016 weltweit fast 400.000 Menschen an Schlaganfällen und knapp 350.000 an koronarer Herzerkrankung starben, weil sie 55 Wochenstunden oder mehr gearbeitet hatten. Die Genfer UNO-Behörden veröffentlichten erstmals globale Schätzungen zu diesem Problem.



Laut der Studie nahmen tödliche Herzerkrankungen und Schlaganfälle mit Arbeitsbezug zwischen 2000 und 2016 stark zu. In vielen Ländern gelten 35 bis 40 Wochenstunden als Norm, doch besonders in Asien, Afrika und Lateinamerika arbeiten relativ große Teile der Bevölkerung deutlich mehr. Laut der aktuellen Analyse steigt ab 55 Stunden das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen stark an.

