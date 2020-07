Allein durch die Corona-Krise sterben Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge jeden Monat mehr als 10.000 Kinder an Hunger. Es seien Regionen betroffen, in denen Nahrungsmittel ohnehin knapp seien, hieß es in einer Erklärung der Weltgesundheitsorganisation und Unicef.

Landwirtschaftliche Höfe mit kärglichen Erträgen würden durch die Pandemie von Märkten abgeschnitten. In vielen Dörfern kämen keine Lebensmittel- oder Medizinlieferungen mehr an. Zahlreiche Kinder, die ohnehin schon an Mangelernährung litten, würden damit vom Hungertod bedroht.



Damit kehre sich die globale Entwicklung zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten um. Seit 1980 habe die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter fünf Jahren stetig abgenommen. 2018 starben etwa 5,3 Millionen Kinder weltweit. Etwa die Hälfte dieser Tode war auf Unterernährung zurückzuführen.



Die zunehmende Mangelernährung werde Langzeitfolgen haben, heißt es weiter in der Studie. Es drohe eine Generationenkatastrophe. "Die Auswirkungen der Covid-Krise auf die Lebensmittelsicherheit werden sich noch in vielen Jahren zeigen", führte der Chef für Ernährung bei der Weltgesundheitsorganisation, Branca, aus. "Es wird einen gesellschaftlichen Effekt geben." Durch die Pandemie würden mehr als eine halbe Million Kinder jeden Monat vom sogenannten Wasting-Syndrom betroffen. Dabei handelt es sich um Mangelernährung, die sich in sehr dünnen Gliedmaßen und extrem aufgeblähten Bäuchen äußert. Das Wasting-Syndrom und Verkümmerung können bei einem Kind dauerhafte körperliche und psychische Schäden verursachen.



Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mindestens 2,4 Milliarden Dollar Soforthilfe nötig, um den Hunger zu bekämpfen. Wichtiger als Geld sei jedoch, die Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, damit Familien Hilfe in Anspruch nehmen könnten.

