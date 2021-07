Mehrere UNO-Organisationen sehen in vielen Ländern die Gefahr von Bildungsrückständen und Schulabbrechern aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen.

In weniger als einem Drittel der Länder mit geringem oder mittlerem Einkommen seien alle Schüler in den Präsenzunterricht zurückgekehrt, heißt es in einer gemeinsamen Studie von Unesco, Unicef, Weltbank und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Vor allem Mädchen in Entwicklungsländern drohten aus dem Bildungssystem herauszufallen. In den Daten aus 142 Ländern zeigten sich teils erhebliche Unterschiede etwa in der Dauer des Schulausfalls oder der Ersatzformen für Präsenzunterricht. Während in reichen Staaten die Schulen 2020 im Durchschnitt 53 Tage geschlossen blieben, waren es in Staaten mit mittlerem Einkommen bereits 115 Tage.



Der für Bildung zuständige Unicef-Direktor Jenkins sagte, es genüge nicht, die Klassenräume erneut zu öffnen; nötig seien Förderprogramme.

