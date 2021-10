Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre hat laut einer UNO-Studie im vergangenen Jahr einen neuen Höchstwert erreicht. In einem Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) heißt es, der Kohlendioxid-Gehalt sei angestiegen, obwohl die Freisetzung von CO2 aus fossilen Brennstoffen infolge der Corona-Pandemie um 5,6 Prozent zurückgegangen sei.

Der Zuwachs von Methan und Stickoxiden lag demnach über dem jeweiligen Vorjahreswert wie auch über dem zehnjährigen Mittelwert. WMO-Generalsekretär Taalas nannte den Bericht eine starke Botschaft für die Verhandelnden bei der Weltklimakonferenz, die am Sonntag in Glasgow beginnt. Beim derzeitigen Anstieg der Treibhausgase werde die Erderwärmung weitaus stärker ausfallen als vom Pariser Klimaschutzabkommen vorgesehen, erklärte er.



