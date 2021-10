Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre hat laut einer UNO-Studie im vergangenen Jahr einen neuen Höchstwert erreicht.

In einem Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) heißt es, der Kohlendioxid-Gehalt sei angestiegen, obwohl die Freisetzung von CO2 aus fossilen Brennstoffen infolge der Corona-Pandemie um 5,6 Prozent zurückgegangen sei.



Der Zuwachs von Methan und Stickoxiden lag demnach über dem jeweiligen Vorjahreswert wie auch über dem zehnjährigen Mittelwert. WMO-Generalsekretär Taalas nannte den Bericht eine starke Botschaft für die Verhandelnden bei der Weltklimakonferenz, die am Sonntag in Glasgow beginnt. Setze sich die Zunahme der Treibhausgas-Konzentrationen fort, werde man bis zum Ende dieses Jahrhunderts einen Temperaturanstieg erleben, der die Ziele des Pariser Abkommens von 1,5 bis 2 Grad Celsius über dem Niveau der vorindustriellen Zeit weit übersteige. Taalas erklärte weiter: "Wir sind weit vom Weg abgekommen."

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.