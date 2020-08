15 Jahre nach der Ermordung des libanesischen Ministerpräsidenten Hariri hat ein UNO-Sondertribunal ein Mitglied der radikal-islamischen Hisbollah schuldig gesprochen.

Der Mann sei an dem Sprengstoff-Anschlag beteiligt gewesen, entschied das Gericht in Den Haag. Drei weitere Hisbollah-Mitglieder wurden freigesprochen. Die Urteile erfolgten in Abwesenheit der Angeklagten, da die vier Männer auf der Flucht sind. Das Gericht erklärte zugleich, es gebe keine Beweise, dass die Führung der Hisbollah oder die Regierung des mit ihr verbündeten Syrien an dem Attentat beteiligt gewesen sei. Die Hisbollah ist im Libanon eine Parlamentspartei mit weitreichendem politischen Einfluss und einer kampfstarken Miliz.



Bei dem Anschlag am 14. Februar 2005 waren neben Hariri 21 weitere Menschen getötet worden. Das Attentat stürzte den Libanon in eine schwere politische Krise und hatte unter anderem den Abzug der syrischen Streitkräfte aus dem Land zur Folge.