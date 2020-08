Fünfzehn Jahre nach der Ermordung des ehemaligen libanesischen Premiers Hariri verkündet ein UNO-Sondertribunal heute in Abwesenheit der Angeklagten das Urteil.

Der Mittäterschaft werden vier Libanesen beschuldigt, die der Hisbollah angehören sollen. Da sich der Chef der islamistischen Organisation, Nasrallah, geweigert hatte, diese an das Tribunal im niederländischen Den Haag zu überstellen, wurde sechs Jahre lang ohne sie verhandelt.



Ein Selbstmordattentäter hatte sich am 14. Februar 2005 in Beirut nahe der Autokolonne von Hariri in die Luft gesprengt. Außer Hariri starben weitere 21 Personen, mehr als 220 Menschen wurden verletzt.