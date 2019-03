Die Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen, Bachelet, wirft der Regierung von Venezuela Morde, Folter und willkürliche Verhaftungen vor.

Für die Taten seien staatliche Sicherheitskräfte und regierungstreue Schlägertrupps verantwortlich, sagte Bachelet in einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in Genf. Zugleich äußerte sie sich besorgt über die Versorgungslage. Der Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten habe sich weiter verschlechtert. Sanktionen der USA gegen die Ölwirtschaft des Landes könnten zu einer Verschärfung beitragen. Ein Team der Vereinten Nationen war zuletzt durch Venezuela gereist, um die Menschenrechtslage in dem Land zu dokumentieren.