Der Chef des UNO-Umweltprogramms, Solheim, ist nach einer Affäre um Reisekosten zurückgetreten.

Der Norweger werde sein Amt morgen aufgeben, teilten die Vereinten Nationen in New York mit. Solheim hatte für Reisen von seinem Dienstsitz Nairobi Hunderttausende Euro ausgegeben. In Zeiten knapper Kassen und des Klimawandels war der 63-Jährige dafür in die Kritik geraten. Der Skandinavier leitete das Umweltprogramm als Exekutivdirektor seit 2016.