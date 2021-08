Erste Warnungen vor den Gesundheitsgefahren gab es schon vor fast hundert Jahren: Jetzt gehört die Verwendung von verbleitem Benzin endgültig der Geschichte an.

Die letzten Vorräte des gesundheitsgefährdenden Kraftstoffs seien im Juli in Algerien aufgebraucht worden, teilte das UNO-Umweltprogramm in Nairobi mit. Damit werde verbleites Benzin nirgendwo auf der Welt mehr eingesetzt. Die Leiterin des UNO-Programms, Inger Andersen, sprach von einem riesigen Meilenstein. "Die erfolgreiche Durchsetzung des Verbots von verbleitem Benzin ist ein großer Meilenstein für die globale Gesundheit und unsere Umwelt", erklärte die Exekutivdirektorin des UNEP in Nairobi. Noch vor zwei Jahrzehnten wurde verbleites Benzin in mehr als hundert Ländern verwendet - und das, obwohl schon damals Studien einen Zusammenhang zwischen verfrühten Todesfällen, schlechter Gesundheit, Entwicklungsdefiziten bei Kindern sowie Boden- und Luftverschmutzung hergestellt hatten.



Bleihaltiges Benzin belastet nach Angaben der UNO Luft, Boden und Trinkwasser und kann Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Krebs verursachen. Auch die Entwicklung des Gehirns bei Kindern wird negativ beeinflusst.



Japan war 1980 das erste Land, in dem verbleites Benzin komplett verboten wurde. In Deutschland ist verbleites Benzin schon seit 1988 verboten, bleihaltiges Super-Benzin gibt es seit 1996 nicht mehr. EU-weit gilt das Verbot seit dem Jahr 2.000.

