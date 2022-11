UNEP-Direktorin Inger Andersen erklärte, ein verringerter Ausstoß von Methan könne einen großen und schnellen Unterschied bei der Bekämpfung der Erderwärmung machen. Methan bleibt zwar deutlich kürzer in der Atmosphäre erhalten als Kohlendioxid, weist dagegen aber eine deutlich stärkere erderwärmende Wirkung auf.

Hauptverursacher von Methangas sind die Erdölgewinnung, bei dem Gase gezielt abgefackelt werden, Rinder- und Schafzucht, Müllkippen sowie natürliche Quellen. Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow vergangenes Jahr hatten rund hundert Länder zugesagt, den Ausstoß von Methan bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren.

Ende September waren nach den Detonationen an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee große Mengen Methangas aus mehreren Lecks ausgetreten. Laut einer Studie chinesischer Wissenschaftler, die im Fachmagazin "Advances in Atmospheric Sciences" veröffentlicht wurde, handelte es sich um den größten dokumentierten Methan-Ausstoß in der Geschichte der Menschheit. Das Unglück habe allerdings kaum Folgen für das Klima gehabt. Die Erwärmung durch das zusätzliche Methangas sei minimal, da es es sich bei der ausgestoßenen Menge umgerechnet nur um einen durchschnittlichen Tag der jährliches Emissionen der globalen Öl- und Gas-Industrie gehandelt habe.