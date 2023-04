Fall Kara-Mursa

Volker Türk, der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, hat die sofortige Freilassung gefordert. (Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE / dpa / Salvatore Di Nolfi)

Zugleich forderte Türk die unverzügliche Freilassung des Mannes. Die Anschuldigungen gegen den Kremlkritiker stünden offenbar in Zusammenhang mit mit der legitimen Ausübung seines Rechts auf Meinungs-, Ausdrucks- und Vereinigungsfreiheit, einschließlich seiner Kritik am Angriff auf die Ukraine. Von Seiten des Auswärtigen Amts hieß es, die Repression in Russland habe inzwischen ein erschütterndes Ausmaß erreicht. Karsa-Mursa wurde heute zu 25 Jahren Haft verurteilt. Ein Gericht in Moskau befand ihn unter anderem des "Hochverrats" und der Verbreitung von "Falschinformationen" über die russische Armee für schuldig. Der Oppositionelle war vor einem Jahr inhaftiert worden, nachdem er in einer Rede vor dem Parlament des US-Bundesstaates Arizona Russlands Angriff auf die Ukraine verurteilt hatte.

