Die Skulptur "non violence" vor dem Hauptgebäude der Vereinten Nationen in New York. (www.imago-images.de)

UNO-Generalsekretär Guterres äußerte sich nach Angaben eines Sprechers in New York entsetzt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach in Brüssel von einem "Akt der Grausamkeit".

Im Zentrum der weit von der Frontlinie entfernten Stadt waren gestern mehrere russische Raketen eingeschlagen. Dabei wurden nach jüngsten Angaben mindestens 23 Menschen getötet. 39 Personen werden noch vermisst. Der ukrainische Präsident Selenskyj verlangte, Russland müsse international als "Terrorstaat" geächtet werden. Er forderte zudem ein Kriegsverbrechertribunal.

In der Region Donezk im Osten der Ukraine stehen die pro-russischen Separatisten nach eigenen Angaben kurz vor der Stadt Soledar. Zwei Dörfer am östlichen Stadtrand seien eingenommen worden, hieß es. Der ukrainische Generalstab dementierte diese Angaben. Die ukrainischen Truppen seien dort zwar schwer unter Beschuss, hätten aber keine Geländeverluste hinnehmen müssen, sagte ein Sprecher in Kiew. Die Angaben aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

