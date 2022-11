Proteste in China

Polizisten halten einen Demonstranten während einer Protestaktion in Shanghai fest. (Uncredited / Anonymous / dpa / Uncredited)

Die UNO rief Chinas Regierung auf, Teilnehmer friedlicher Proteste nicht willkürlich festzunehmen. Die chinesischen Behörden sollten auf die Proteste im Einklang mit den internationalen Menschenrechten reagieren, erklärte das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf. Auch die US-Regierung betonte das Demonstrationsrecht der chinesischen Bevölkerung. Ähnlich äußerte sich Bundespräsident Steinmeier in einem Interview mit der Deutschen Welle. Er sagte, man könne nur erahnen, wie groß die Last durch die strikten Maßnahmen für die Menschen in China sei. Er habe deshalb Verständnis dafür, dass die Menschen ihre Ungeduld und ihre Klage auf den Straßen zeigten, so der Bundespräsident.

Am Wochenende war es in mehreren chinesischen Städten zu größeren Kundgebungen gegen die sogenannte Null-Covid-Politik der Regierung gekommen. Die Polizei ging gewaltsam gegen die Proteste vor. Zwar kündigten die Behörden heute für mehrere Regionen leichte Lockerungen an. Zugleich wurde aber die Polizeipräsenz im Land weiter erhöht.

