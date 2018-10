Der Vatikan hat sich zum Kampf gegen sexuellen Missbrauch und Gewalt gegen Kinder verpflichtet.

Die katholische Kirche wolle sich auf allen Ebenen für den Schutz Minderjähriger einsetzen und in ihren Einrichtungen sichere Umgebungen schaffen, erklärte der vatikanische Außenbeauftragte Erzbischof Gallagher in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York. Laut der vom Vatikan verbreiteten Rede nannte Gallagher es skandalös, dass die Menschenrechte noch immer verletzt würden. Dabei verwies er unter anderem auf Kinderarbeit, willkürliche Haft und Kinderehen, aber auch auf moderne Formen von Sklaverei und Einschränkungen der Gewissens- und Religionsfreiheit.