Getreide-Abkommen

Seit Kriegsbeginn sollen gut 490 Schiffe mit Getreide ukrainische Häfen verlassen haben. (picture alliance / AA / Turkish National Defense Ministry )

Die Regierung in Moskau hatte die Fortsetzung des Getreideabkommens mit der Ukraine infrage gestellt und dies unter anderem mit den aktuellen Sanktionen gegen Russland begründet. Die Vereinten Nationen riefen deshalb die Länder weltweit auf, Hindernisse für den Export von Düngemitteln aus Russland aus dem Weg zu räumen. Man könne es sich nicht leisten, dass Probleme bei der Verfügbarkeit von Düngemitteln zu einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit führten, hieß es in einer Mitteilung.

Unterdessen erhöhten die Europäische Kommission und mehrere Entwicklungsbanken ihre Unterstützung für die Getreideexporte aus der Ukraine um eine Milliarde Euro. Das teilte Kommissionspräsidentin von der Leyen mit. So ist geplant, den Verkehrsfluss an Grenzübergängen zur Ukraine und die Straßen- und Schieneninfrastruktur in dem Land zu verbessern. Dadurch soll das Getreide schneller zu Häfen in der EU transportiert werden. Von dort kann es dann in andere Teile der Welt verschifft werden.

