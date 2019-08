Vertreter der griechischen und der türkischen Zyprer haben sich darauf verständigt, ihre Bemühungen um eine Überwindung der Teilung fortzusetzen.

Dazu wollen sie sich im September bei der nächsten UNO-Vollversammlung in New York mit Generalsekretär Guterres treffen, wie ein Sprecher der Vereinten Nationen nach Beratungen auf Zypern mitteilte. Die Gespräche unter

Schirmherrschaft der UNO seien konstruktiv gewesen, hieß es.



Die Insel ist seit 1974 in einen türkischen Norden und einen griechischen Süden geteilt. Bereits 2017 hatte es intensive Bemühungen der UNO gegeben, den Konflikt zu überwinden. Diese waren aber gescheitert. Streit gibt es vor allem über den Abzug türkischer Soldaten aus dem Norden sowie über Erdgasvorkommen im Meeresboden vor der Küste Zyperns.