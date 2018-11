Der stellvertretende UNO-Flüchtlingskommissar Türk hat Kritik an dem Migrationspakt der Vereinten Nationen zurückgewiesen.

Auch wenn das Abkommen völkerrechtlich nicht bindend sei, fasse es besonders wichtige Dokumente zusammen und erkläre, was Migration bedeute, sagte Türk im Deutschlandfunk. In dem Pakt gehe es um die Bekämpfung von Ursachen illegaler Migration und um Unterstützung für Länder, die besonders viele Migranten aufnähmen. Insofern sei das Abkommen auch für Deutschland wichtig. Türk forderte mehr reguläre Möglichkeiten der Migration. Denn de facto habe Migration die Entwicklung in vielen Ländern vorangetrieben.



Das Abkommen soll helfen, Flucht und Migration besser zu organisieren. Mehrere Länder - unter ihnen die USA und Österreich - wollen sich der Vereinbarung nicht anschließen. Auch in der Union ist das Papier umstritten. Präsidiumsmitglied Spahn hat vorgeschlagen, auf dem CDU-Parteitag über das Abkommen zu debattieren. Deutschland könne es "notfalls" mit Verspätung annehmen.