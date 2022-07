Er ließ in New York erklären , alle Parteien hätten sich gestern zu einem sicheren Transport von ukrainischem Getreide zu den Weltmärkten verpflichtet. Die vollständige Umsetzung der Vereinbarung sei zwingend erforderlich. Die USA warfen Russland erneut vor, Grundnahrungsmittel als Waffe einzusetzen. Die amerikanische Botschafterin in Kiew schrieb auf Twitter , Russland müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Ähnlich reagierte das Außenministerium in Kiew.