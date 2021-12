UNO verurteilt Plünderung von Hilfsgütern im Sudan (picture alliance / AP / Sam Mednick)

UNO-Generalsekretär Guterres erklärte in New York, Lebensmittel für mehr als 730.000 Menschen seien vernichtet worden. Er rief die sudanesischen Behörden auf, die Ordnung in der Region wiederherzustellen. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere Angriffe auf Hilfseinrichtungen gegeben. So waren in der Stadt Al-Faschir ein Logistikzentrum und ein Lagerhaus des Welternährungsprogramms überfallen worden.

Seit dem Ende der Friedensmission Unamid beklagen Menschenrechtler eine starke Zunahme der Gewalt in der Region. Es herrschen Macht- und Verteilungskämpfe in Darfur.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.