US-Präsident Biden hat vor der UNO-Vollversammlung eine neue Ära der Diplomatie ausgerufen und sich zur internationalen Zusammenarbeit bekannt. Er stellte zum Auftakt der Generaldebatte in New York klar, dass die USA keinen Konflikt mit China suchten, sondern harten Wettbewerb. Chinas Staatschef Xi betonte in seiner Rede ebenfalls die Wichtigkeit internationaler Kooperation. Unterschiede und Probleme müssten im Dialog gelöst werden.

Biden bekräftigte zudem seine Bereitschaft zu einer Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran. Dies gelte jedoch nur, wenn sich Teheran an die Vorgaben der Vereinbarung halte, sagte Biden. Zugleich verwies er darauf, dass die USA entschlossen seien, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern. Der frühere US-Präsident Trump hatte die Vereinbarung 2018 aufgekündigt.



Der iranische Präsident Raisi befürworte eine Rückkehr zu den Verhandlungen mit den Weltmächten für das ausgesetzte internationale Atomabkommen. Diese sollten aber zu einer vollständigen Aufhebung der Sanktionen führen. Die Strafmaßnahmen der USA gegen sein Land bezeichnete er mit Blick auf die Coronakrise als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Politik der - Zitat - "maximalen Tyrannei" mit Sanktionen gehe auch unter US-Präsident Biden weiter, sagte Raisi in einer Video-Botschaft an die UNO-Generalversammlung in New York.



Der frühere US-Präsident Trump hatte das Atomabkommen 2018 aufgekündigt. Verhandlungen über eine Neuauflage kamen zum Stillstand, nachdem im Iran ein neuer Präsident gewählt worden war.

Mehr Klimaschutz gefordert

UNO-Generalsekretär Guterres rief die Staaten zur Eröffnung der Generalversammlung zu mehr Engagement beim Kimaschutz auf. Die Welt müsse aufwachen; sie stehe am Rande eines Abgrunds. Das international vereinbarte Ziel, den Temperaturanstieg auf bis zu 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, sei immer schwerer zu erreichen. "Das Fenster schließt sich rasch", hielt Guterres fest.



Hierzu kündigte der US-Präsident deutlich mehr Anstrengungen bei der Finanzierung von Klimahilfen für ärmere Staaten an. Sein Land werde den Beitrag "verdoppeln", sagte Biden. Das werde die USA zu einem Vorreiter bei den internationalen Ausgaben für den Klimaschutz machen.



Die reicheren Länder hatten sich 2009 dazu verpflichtet, die Klimahilfen bis 2020 auf jährlich 100 Milliarden Dollar zu steigern. Vergangene Woche teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit, dass dieses Ziel voraussichtlich verfehlt werde. 2019 betrugen die Hilfszahlungen für den Kampf gegen den Klimawandel und dessen Folgen demnach knapp 80 Milliarden Dollar.



Im vergangenen Monat hatte der Weltklimarat IPCC gewarnt, dass die globale Durchschnittstemperatur im Jahr 2030 mehr als 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau liegen werde - ein Jahrzehnt früher als noch vor drei Jahren prognostiziert.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.