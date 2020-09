In der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung haben sich die USA und China gegenseitig Vorwürfe wegen der Corona-Pandemie gemacht.

US-Präsident Trump sagte in seiner vorab aufgezeichneten Videobotschaft, diejenige Nation müsse zur Rechenschaft gezogen werden, die diese Seuche auf die Welt losgelassen habe. Die Regierung in Peking habe die weltweite Ausbreitung des Zitat - "China-Virus" - nicht gestoppt. Trump erklärte weiter, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Gründung der Vereinten Nationen sei man erneut in einem großen globalen Kampf engagiert. Chinas Präsident Xi erklärte in seiner ebenfalls aufgezeichneten Video-Botschaft, jeder Versuch, die Pandemie zu instrumentalisieren, werde zurückgewiesen. Er warb für eine engere internationale Zusammenarbeit. Covid-19 werde nicht die letzte globale Krise sein, meinte Xi.



Zum Auftakt der Generaldebatte hatte UNO-Generalsekretär Guterres vor einem "Kalten Krieg" zwischen den USA und China gewarnt. Es müsse alles getan werden, um eine weitere Eskalation zu vermeiden, sagte Guterres in New York. Mit Blick auf die Entwicklung eines Impfstoffes beklagte Guterres einen zunehmenden Populismus und Nationalismus. Aufgrund der Pandemie sind die Staats- und Regierungschefs der 193 UNO-Mitgliedstaaten nicht nach New York gereist.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.