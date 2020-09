China hat zum ersten Mal ein Ziel formuliert, ab wann in der Volksrepublik klimaneutral gewirtschaftet werden soll. Präsident Xi nannte vor der UNO-Generalversammlung in New York das Jahr 2060. Umweltschützer sprechen von einem Durchbruch, die EU-Kommission reagiert verhalten.

Präsident Xi sagte in einer auf Video aufgezeichneten Rede, China wolle die Klimaneutralität bis zum Jahr 2060 erreichen. Der Ausstoß von Kohlendioxid werde noch bis 2030 steigen und danach sinken. Zu diesem Ziel werde China "energische Maßnahmen" ergreifen.

Germanwatch spricht von "Durchbruch"

Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch wertete die Ankündigung als "Durchbruch in der internationalen Klimadiplomatie". Es zeige sich jetzt, dass die EU stark genug sei, andere Staaten zu mehr Klimaschutz zu bewegen, wenn sie selbst ernsthafte Klimapolitik betreibe.

EU-Kommission: "Es bleibt noch viel zu tun"

Die EU-Kommission strebt ein klimaneutrales Europa bis zum Jahr 2050 an. Deren Präsidentin von der Leyen bezeichnete die Ankündigung Chinas auf Twitter als "wichtigen Schritt" im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel. Es bleibe noch viel zu tun.



Unter Klimaneutralität versteht man, dass die Verwendung von Brennstoffen oder menschliche Aktivitäten keinen Einfluss auf die Kohlendioxid-Konzentration der Atmosphäre haben und insofern nicht klimaschädlich sind.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.