Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, hat vor einem neuen atomaren Wettrüsten gewarnt.

Bei einer virtuellen UNO-Vollversammlung sagte Guterres in New York, anstatt abzurüsten, steckten die Atomwaffenmächte große Summen in die Modernisierung ihrer nuklearen Arsenale. Die Menschheit lebe im Schatten einer nuklearen Katastrophe und das Überleben des Planeten sei gefährdet.



Der UNO-Generalsekretär zeigte sich zudem beunruhigt über wachsende Spannungen zwischen den Atomwaffenmächten. Der Mangel an Dialog und die Rivalität zwischen den Staaten erhöhten die Gefahr, die von nuklearen Massenvernichtungswaffen ausgehe.



Guterres verlangte von den USA und Russland, den sogenannten New-Start-Vertrag über strategische Atomwaffen zu verlängern. Die vertraglichen Vereinbarungen enden im Februar 2021. Das Abkommen begrenzt die Zahl der strategischen Atomwaffen beider Länder, die zusammengenommen mehr als 90 Prozent aller nuklearen Waffen weltweit besitzen.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.