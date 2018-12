Die UNO-Vollversammlung hat mit großer Mehrheit den Globalen Pakt für Flüchtlinge angenommen. 181 Länder, darunter Deutschland, stimmten in New York für das rechtlich nicht bindende Abkommen. Die USA und Ungarn votierten dagegen. Außerdem gab es mehrere Enthaltungen.

Der Pakt gibt konkrete Ziele vor, die alle freiwillig erreicht werden sollen. Reiche Länder sollen finanzielle und andere Hilfen wie etwa für die Infrastruktur für arme Länder bereitstellen, die besonders viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Diese sollen dadurch entlastet werden. Vorgesehen ist auch, dass Flüchtlinge leichter Zugang zu Bildungs- und Gesundheitssystemen in den Aufnahmeländern sowie deren Arbeitsmärkte erhalten sollen.



Die meisten Flüchtlinge leben laut UN-Angaben in der Türkei, in Pakistan, Uganda und im Libanon. Auch Deutschland zählt zu den zehn Ländern, die weltweit am meisten Flüchtlinge aufnehmen.



Das Abkommen ist nicht zu verwechseln mit dem Migrationspakt, der vor einer Woche in Marokko beschlossen wurde. Der Flüchtlingspakt ist allerdings ebenfalls rechtlich nicht bindend. Er baut auf geltenden Regelungen wie der Genfer Konvention von 1951 auf.