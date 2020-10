Bundeskanzlerin Merkel fordert weltweit gleiche Rechte für Frauen.

In einer Videobotschaft zur UNO-Vollversammlung erklärte Merkel, man brauche Parität in allen Bereichen, in Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik. Das sei Aufgabe von Frauen und Männern. Die Realität zeige jedoch, dass man noch weit von der Gleichberechtigung entfernt sei. Die Corona-Pandemie verschärfe noch die Ungleichheiten.



UNO-Generalsekretär Guterres erklärte, die Gesundheitskrise habe eine anhaltende Verweigerung von Frauenrechten offengelegt. Frauen hätten unter der Pandemie besonders zu leiden, vor allem unter der Gewalt, die von Männern ausgehe.



Die Vereinten Nationen feiern heute das Jubiläum der Weltfrauenkonferenz von 1995 in Peking, die als Meilenstein und Grundlage für die Umsetzung globaler Frauenrechte gilt.

