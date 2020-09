Nach Ansicht des kubanischen Präsidenten Díaz-Canel verschlimmert der Kapitalismus die Folgen der Corona-Pandemie.

Díaz-Canel sagte in einer Videobotschaft bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung, die multidimensionale Krise, die die Pandemie ausgelöst habe, zeige deutlich den tiefgreifenden Fehler der entmenschlichenden Politik, die um jeden Preis von der Diktatur des Marktes auferlegt werde. Das Virus unterscheide zwar nicht zwischen Armen und Reichen, seine verheerenden wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen bekämen auf der ganzen Welt aber die am meisten gefährdeten Menschen am stärksten zu spüren.

China und USA streiten über Umgang mit Corona-Pandemie

Zuvor hatten sich bereits US-Präsident Trump, Chinas Präsident Xi und Russlands Präsident Putin geäußert. Trump nutzte seine Rede für Attacken gegen China und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen der Corona-Krise. Er sagte in seiner vorab aufgezeichneten Videobotschaft, diejenige Nation müsse zur Rechenschaft gezogen werden, die diese Seuche auf die Welt losgelassen habe. Die Regierung in Peking habe die weltweite Ausbreitung des Zitat - "China-Virus" - nicht gestoppt. Trump erklärte weiter, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Gründung der Vereinten Nationen sei man erneut in einem großen globalen Kampf engagiert. Chinas Präsident Xi erklärte in seiner ebenfalls aufgezeichneten Video-Botschaft, jeder Versuch, die Pandemie zu instrumentalisieren, werde zurückgewiesen. Er warb für eine engere internationale Zusammenarbeit. Covid-19 werde nicht die letzte globale Krise sein, meinte Xi.



Zum Auftakt der Generaldebatte hatte UNO-Generalsekretär Guterres vor einem "Kalten Krieg" zwischen den USA und China gewarnt. Es müsse alles getan werden, um eine weitere Eskalation zu vermeiden, sagte Guterres in New York. Mit Blick auf die Entwicklung eines Impfstoffes beklagte Guterres einen zunehmenden Populismus und Nationalismus.

Russland schlägt Konferenz zur Kooperation bei Impfstoffen vor

Russlands Präsident Putin schlug während seiner Rede eine Konferenz zur Kooperation bei Impfstoffen vor. "Wir sind bereit, unsere Erfahrungen zu teilen und mit allen Staaten und internationalen Instanzen bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen zusammenzuarbeiten", sagt Putin vor der UN-Generalversammlung. Die Weltgesundheitsbehörde WHO solle gestärkt werden. Russland sei auch bereit, seinen Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Das Paul-Ehrlich-Institut hatte bereits vor Wochen vor dem russischen Corona-Impfstoff gewarnt. Präsident Cichutek sagte, die Zulassung sei mit Vorsicht zu betrachten. Dabei verwies er auf eine geringe Transparenz bei der Freigabe.



Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie findet die 75.

Generaldebatte der UN-Vollversammlung in diesem Jahr größtenteils virtuell statt. Die Vertreter aller 193 Mitgliedsstaaten - darunter weit mehr als 150 Staats- und Regierungschefs - sprechen nicht wie normalerweise im UNO-Hauptquartier in New York, sondern per vorab aufgezeichneten Video-Reden. In der Halle der Vollversammlung ist derweil jedes Land nur mit einem örtlichen Diplomaten vertreten. Deutschland wird von Außenminister Maas (SPD) voraussichtlich erst am letzten Tag, dem 29. September, vertreten.

