Bundesaußenminister Maas hat sich gegen einen Auftritt eines Vertreters der neuen afghanischen Taliban-Regierung vor der UNO-Vollversammlung gewandt.

Showeinlagen bei den Vereinten Nationen halte er nicht für hilfreich, sagte Maas in New York. Vielmehr komme es jetzt darauf an, dass die Taliban etwa die Menschenrechte und insbesondere die Frauenrechte einhielten, sich klipp und klar von terroristischen Gruppen abgrenzten. Davon werde abhängen, wie man weiter mit den militant-islamistischen Machthabern in Kabul kommunizieren werde, betonte Maas. Gestern hatten die Taliban eine Rederecht vor der Vollversammlung verlangt und den aktuell zugelassenen UNO-Botschafter Afghanistans für nicht zuständig erklärt.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.