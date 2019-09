Bundesaußenminister Maas hat sich in der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung für internationale Zusammenarbeit und gegen Isolationismus ausgesprochen - und sich damit deutlich von der isolationistischen UNO-Rede Donald Trumps abgesetzt.

Maas sagte in New York, Kooperation mit den anderen Staaten sei kein Verrat am eigenen Land, sondern schaffe vielmehr die Voraussetzungen für Prosperität. Mit einer Logik des egoistischen Handels hingegen lasse sich keine einzige der großen Zukunftsfragen unserer Zeit lösen, fügte Maas hinzu. Auf Globalisierung, Digitalisierung, Migration oder den menschengemachten Klimawandel fände man nur gemeinsam Antworten.



Trump hatte in seiner Rede am Dienstag eine Rückbesinnung auf nationale Interessen gefordert und multilateralen Verträgen eine Absage erteilt.



Die Generaldebatte dauert noch bis zum kommenden Montag. Heute sprechen unter anderem auch Vertreter des Jemen, der Palästinenser und der EU.