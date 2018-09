Bundesaußenminister Maas hat in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York eine Reform des Sicherheitsrats gefordert.

Maas betonte, der Rat habe sich seit 1945 kaum verändert, obwohl sich die Weltbevölkerung seitdem verdreifacht habe. Die Zahl der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen habe sich in diesem Zeitraum fast vervierfacht. Der SPD-Politiker hob außerdem hervor, dass eine Mehrheit der Mitglieder seit langem für Änderungen sei.



Der Sicherheitsrat hat fünf ständige Mitglieder mit Vetorecht: die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Hinzu kommen zehn wechselnde Mitglieder. Ab Januar gehört Deutschland für zwei Jahre dazu.