Bundeskanzlerin Merkel hat sich am Rande der UNO-Vollversammlung in New York nach einem Gespräch mit US-Präsident Trump auch mit dem iranischen Präsidenten Rohani getroffen.

Dabei sei es um das internationale Atomabkommen und die Lage in der Region gegangen, sagte Merkel. Sie hoffe auf ein Gespräch zwischen Vertretern Washingtons und Teherans. Iranische Forderungen als Vorbedingung für ein solches Treffen lehnte die Bundeskanzlerin allerdings ab. Der iranische Präsident Rohani hatte sich zu kleinen Änderungen am internationalen Atomabkommen bereit erklärt, sollten die Vereinigten Staaten ihre Sanktionen aufheben.



Der Iran-Konflikt war auch ein Thema des Gesprächs zwischen Merkel und Trump. Details wurden nicht genannt. Bereits gestern hatten Deutschland, Großbritannien und Frankreich die Angriffe auf saudische Öl-Anlagen in einer gemeinsamen Erklärung verurteilt und den Iran verantwortlich gemacht.