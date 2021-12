Das Gremium schloss sich dem Vorschlag eines Ausschusses an, nach dem eine Entscheidung verschoben werden soll. Eine Abstimmung im Plenum gab es nicht. Der Ausschuss will sich nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters bis Ende des kommenden Jahres nicht erneut mit der Frage beschäftigen. Wie es weiter heißt, sollen die bisherigen Diplomaten ihre Posten in der Vollversammlung behalten.

In Afghanistan hatten die islamistischen Taliban im August die Macht übernommen. In Myanmar hatte die Armee im Februar die Regierung gestürzt. Beide nominierten später neue Vertreter für die UNO. Eine Aufnahme in die Runde der 193 Staaten hätte einen Schritt hin zur internationalen Anerkennung bedeutet.

